ضبط 4 أطنان أرز مجهول المصدر داخل مخزن بمنطقة 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

نجح رجال المباحث بالقاهرة في ضبط 4 أطنان أرز مجهول المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بمنطقة 15 مايو.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرةمن ضبط مدير مخزن إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وعدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن عمله، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المخزن على (4٫150 طن أرز – 250 كيلو جرام بقوليات– 100 كيلو جرام دقيق – 48 كيلو جرام مكرونة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم حبس المتهم.