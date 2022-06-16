ضبط 1053 كيلو لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة فى حملة لبيطرى كفر الشيخ.. صور

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ من ضبط 1053 كيلو لحوم ودواجن وأسماك، غير صالحة، ومنها مذبوح خارج المجازر الحكومية المرخصة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.
قال الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ: تمكنت حملات مديرية الطب البيطري من ضبط 493 كيلو غير صالح من الدجاج المفروم، و 316 أسماك ولحوم غير صالح ببلطيم، و 49 كيلو لحوم غير صالحة بمراكز كفر الشيخ والرياض وسيدي غازي.
وأضاف بشار، كما تمكنت الحملة من ضبط 195 أسماك رنجة و لانشون بيف غير صالحة للاستهلاك الآدمي معروضة للبيع بأحد محلات السوبر ماركت بنطاق دائرة مركز ومدينة مطوبس
وأكد بشار ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات و الأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية، بالتعاون مع مجالس المدن.
حمبلة بيطرية على الاسواق
رنجه غير صالحه
ضبط اسماك غير صالح
ضبط لحوم مفرومة غير صالحه
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