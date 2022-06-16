ضبط 1053 كيلو لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة فى حملة لبيطرى كفر الشيخ.. صور

قال الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ: تمكنت حملات مديرية الطب البيطري من ضبط 493 كيلو غير صالح من الدجاج المفروم، و 316 أسماك ولحوم غير صالح ببلطيم، و 49 كيلو لحوم غير صالحة بمراكز كفر الشيخ والرياض وسيدي غازي.

وأضاف بشار، كما تمكنت الحملة من ضبط 195 أسماك رنجة و لانشون بيف غير صالحة للاستهلاك الآدمي معروضة للبيع بأحد محلات السوبر ماركت بنطاق دائرة مركز ومدينة مطوبس

وأكد بشار ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات و الأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية، بالتعاون مع مجالس المدن.