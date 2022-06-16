ضبط 10 أطنان مواد خام ونفايات مجهولة المصدر داخل مصنع بلاستيك بالشرقية

الشرقية – حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على المطاحن المنتجة للدقيق ومصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت إدارة تموين كفر صقر محافظة الشرقية برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تم تحرير محضر برقم 7533 جنح كفر صقر ضد أحد أصحاب مصانع البلاستيك لاستخدام مواد خام ونفايات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 250 شيكارة خامات مجهولة المصدر بلاستيك وزن الشيكارة الواحدة 40 كيلو بإجمالى 10 أطنان بلاستيك مقطع.

كما تم تحرير محضر برقم 7534 جنح كفر صقر ضد أحد أصحاب محال تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمى، وتحرير محضر جنح برقم 7535 ضد أحد أصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 2 تقرير إثبات حالة ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون الصرف.