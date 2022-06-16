اليوم السابع
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ضبط مستريح فى قنا جمع 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

الخميس، 16 يونيو 2022 11:14 ص
ضبط مستريح فى قنا جمع 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها اموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح جديد بمحافظة قنا، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

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