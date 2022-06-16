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ضبط مستريح جديد جمع 8 ملايين جنيه فى الغربية

الخميس، 16 يونيو 2022 11:07 ص
ضبط مستريح جديد جمع 8 ملايين جنيه فى الغربية أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مستريح جديد بالغربية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 8 ملايين جنيه، وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها، وقيامهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهم والهروب.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .
 
 

أجهزة الأمن

مستريح جديد

مديرية أمن الغربية

جرائم الأموال العامة



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