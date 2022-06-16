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ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عين شمس

الخميس، 16 يونيو 2022 11:21 ص
ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عين شمس التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على شقيقين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عين شمس.
 
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شقيقين مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه" محل سكن أحدهما"، كما عُثر بداخله على (أعمال حفر- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم حبس المتهمين.
 

امن القاهرة

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