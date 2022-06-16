صاحب الفيديو الراقص يعترف: صورته داخل مسجد أثناء ترميمه

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

اعترف صاحب الفيديو الراقص داخل مسجد بارتكابه الواقعة، حيث يعمل نقاشا في محافظة القليوبية، وأنه صور الفيديو داخل مسجد تتم فيه أعمال الصيانة والترميم.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالغناء والإتيان ببعض الحركات الاستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله واستغل تواجده بالمسجد وتسجيله الفيديو المشار إليه.

وتم تحديد وضبط كلٍ من القائم على النشر والشخص الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو (نقاش – مقيم بالقليوبية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.