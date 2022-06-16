اليوم السابع
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شيكولاتة وكيك بالمخدرات.. كولومبيا تحذر من طرق جديدة لتجارة الكيف داخل المدارس

الخميس، 16 يونيو 2022 03:46 م
شيكولاتة وكيك بالمخدرات.. كولومبيا تحذر من طرق جديدة لتجارة الكيف داخل المدارس المخدرات فى حلويات الاطفال فى مدارس بوجوتا الكولومبية
فاطمة شوقى

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أطلقت السلطات في بوجوتا الكولومبية، تحذيرات في الساعات الأخيرة بسبب الطرق الجديدة التي يتم بها إدخال المخدرات للمدارس الكولومبية، ما يعرض صحة الأطفال والقاصرين للخطر، وفقا لمجلة "سيمانا" الإسبانية.

وأشارت المجلة فى تقرير لها الخميس، إلى أن المجرمون والتجار يقومون بإخفاء المخدرات، مثل الماريجوانا ، داخل الخبز والشوكولاتة والكعك ، لتجنب اكتشافها، وفقا للسلطات الكولومبية.

المخدرات فى المدارس بكولومبيا
المخدرات فى المدارس بكولومبيا

 

وقال رئيس مركز شرطة سيوداد بوليفار، الكولونيل جون بويتراجو، لراديو بلو الكولومبي "إنها إحدى الطرق التي تستخدمها الجماعات الإجرامية ، في هذه اللحظة نقوم بتدمير كل هذه العناصر.

مخدرات فى حلويات الاطفال
مخدرات فى حلويات الاطفال

 

وأشار إلى أن هذه المواد الغذائية سهلة البيع والشراء، ولذلك فنحن نضع خطة في المدارس للوقاية والحماية من هذه المواد بعينها بعد ان تم الكشف عن إخفاء المخدرات بها ".

المخدارات فى مدارس كولومبيا
المخدارات فى مدارس كولومبيا

 

وكانت سلطات المنطقة في بوجوتا قامت أمس الأربعاء، بتدمير آلاف الجرعات من المخدرات  التي تمت مصادرتها، وبعد التحقق من ضبط 176.543 جرامًا من المخدرات غير المشروعة، دمرت السلطات أكياسًا تحتوي على 168.575 جرامًا من الماريجوانا ، و 7904 جرامًا من الكوكايين ومشتقاته ، و 64 جرامًا من المخدرات الاصطناعية.

 

 


بوجوتا

المخدرات

كولومبيا

مدارس كولومبيا



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