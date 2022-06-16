اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شكة الدبوس.. أطباء التخدير ينسفون شائعات السوشيال.. فيديو

الخميس، 16 يونيو 2022 03:06 م
شكة الدبوس.. أطباء التخدير ينسفون شائعات السوشيال.. فيديو الحقن المخدرة - أرشيفية

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حالة من الجدل والقلق خلقتها رسائل فويس مجهولة المصدر عن التخدير بشكة الدبوس، وقال مروجو الرسائل المجهولة إن تخدير الفتيات فى وسائل النقل العامة لخطفهن، لكن الدكتور حسين صبرى أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة عين شمس نفى إمكانية تخدير أى شخص من خلال "دبوس" وقال إن تخدير الجسم يجب أن يتم من خلال حقنة طبية وليس أى مادة أخرى.
 
 
وأضاف أن استخدام المنديل فى تخدير أى شخص يتم عن طريق وضع روائح كريهة لا يستطيع أحد تحمل استنشاقها لفترة طويلة حتى يفقد الشخص وعيه.
 
 
وأوضح أن تخدير الإنسان يتوقف على المادة المعرض لها فالأدوية التى تؤخذ بالحقن الطبية تستغرق وقتا أطول حتى تخرج من الجسم.

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