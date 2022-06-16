شاهد كيفية قضاء مصيفك فى مطروح بأرخص التكاليف وأهم النصائح.. فيديو

ورصدت عدسة اليوم السابع استمتاع المواطنين الذين يتزايد توافدهم للسباحة والاستمتاع بالطبيعة البكر والطقس الممتع، على الشواطئ الخلابة، التي تجذب حوالي 7 ملايين مصطاف سنويا، ويتزايد إقبال واستمتاع المصطافين، خلال هذه الفترة، في ظل انخفاض تكاليف المصيف خلال، خاصة السكن المصيفي والفندقي، والتي تتزايد تدريجيا، خلال الفترة المقبلة، مع تفاوت الأسعار لتناسب جميع المستويات والفئات الاقتصادية، ويتحدد سعر إيجار السكن المصيفي حسب كل منطقة ومستوى الفرش والقرب من البحر، والتوقيت.

وتتضاعف الأسعار خلال إجازة العيد التي تمثل ذروة المصيف ثم تعود للانخفاض نسبيا عقب العيد، وتتجاوز نسب الإشغال المصيفي والفندقي 100٪.

وننصح جميع المصطافين وزوار مطروح والساحل الشمالى بحجز مكان الإقامة والتأكيد عليه بوقت كافي، لعدم التعرض للمتاعب لصعوبة الحصول على سكن مناسب بدون حجز خلال العيد، ويضطر البعض بقبول سكن غير مناسب أو بأسعار مضاعفة، وهناك من لا يتمكن من الحصول على سكن ويقضي ليلته في سيارته أو الشارع أو العودة لبلده مرة أخرى.

على جانب آخر بدأت أفواج السياح الأجانب في التوافد، من خلال رحلات طيران الشارتر، التي تهبط بمطار مطروح، مع توقعات بزيادة عدد الرحلات والسياح خلال الفترة المقبلة.

وتتواجد أعداد كبيرة على شواطئ مطروح المختلفة، واستمتاع المواطنين بالطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، مع بداية المصيف بشكل رسمي، وإصدار تراخيص تشغيلها والسماح بتشوين الشماسي والكراسي والألعاب المائية والترفيهية لتأجيرها للمصطافين.

وتشهد شواطئ مطروح المختلفة، مع بداية موسم الصيف السياحي، تواجد أعداد كبيرة من المواطنين، من خارج المحافظة ومن أبنائها، في ظل أجواء ربيعية مميزة والاستمتاع بالخصوصية والهدوء وعدم الزحام، خاصة قبل زحام المصيف الذي يتزايد تدريجيا، خاصة بعد منتصف شهر يونيو من كل عام.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وتشترك جميعها في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 7 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.