شاهد إطلاق البوابة الحكومية لتلقى شكاوى المستثمرين والتواصل معهم

كتبت هند مختار

تنشر "اليوم السابع"، فيديو خاص لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تم الانتهاء من تصميم منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين بعنوان (البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين)، والتي تم تطويرها بواسطة الوحدة لوضع حلول ملائمة لمشكلات المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص، من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية تشتمل على عدد من المكونات وهي تسجيل المستثمر للشكوى والمستندات المطلوب إرفاقها، بجانب أنشطة الوحدة الدائمة وأخبار تهم المستثمرين، إضافة إلى لوحة معلوماتية لمتابعة موقف الشكاوى وإجراءات الحل.

ويمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: www.invest.shakwa.eg، كما تم إتاحة الخط الساخن لمركز الاتصال: 16035 لتلقي شكاوى المستثمرين، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وكذلك عبر البريد الإلكتروني: info@invest.shakwa.eg، وكذلك من خلال الشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى مكاتب خدمة المستثمرين بالجهات والهيئات الحكومية.

وتتمتع البوابة الإلكترونية بالعديد من المميزات، من بينها سهولة تسجيل المستثمر للشكوى، وإمكانية متابعة إجراءاتها على مدار 24 ساعة، تحت شعار "سرعة – كفاءة – تبسيط إجراءات"، وهي بمثابة انطلاقة جديدة للاستثمار في مصر.

كما تم تشكيل مجموعات عمل بالمنظومة لتلقي الشكاوى من المستثمرين، لعرضها على الوحدة الدائمة، وربطها بهيئة الاستثمار، لافتة إلى نجاح الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين في التوصل لحلول لمشكلات طرحها عدد من المستثمرين وممثلي بعض الشركات خلال الفترة الماضية، وسنواصل السعي لتسوية ما يتم عرضه على الوحدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وذلك لمواصلة العمل على تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات وإيجاد حلول لها وتسويتها، وذلك بحضور رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين المعنيين.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوحدة تواصل العمل على دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف المجالات، وذلك من خلال إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوي والمشكلات؛ حيث تم الانتهاء من تصميم منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين بعنوان (البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين)، والتي تم تطويرها بواسطة الوحدة لوضع حلول ملائمة لمشكلات المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص، من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية تشتمل على عدد من المكونات وهي تسجيل المستثمر للشكوى والمستندات المطلوب إرفاقها، بجانب أنشطة الوحدة الدائمة وأخبار تهم المستثمرين، إضافة إلى لوحة معلوماتية لمتابعة موقف الشكاوى وإجراءات الحل.