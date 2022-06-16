شاهد × 3 دقائق.. وزارة العدل تطور مجمع محاكم عابدين بوسط البلد

كتب إبراهيم قاسم

أذاعت الصفحة الرسمية لوزارة العدل، على موقع الفيس بوك، مقطع فيديو استعرضت خلاله عملية التطوير والتحديث لمجمع محاكم عابدين بوسط البلد بعد رفع كفاءة المبنى من الداخل والخارج وقاعات الجلسات وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات.

ويأتي تطوير مجمع محاكم عابدين لأول مرة منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي حيث تم تصميم أعمال الترميم على أحدث مستوى، والذي يتسم بالطراز المعماري المواكب لمنطقة وسط البلد، وما يشهده ميدان التحرير ومنطقة مصر الخديوية من تطوير، حيث روعي خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذي يتميز به المجمع.

والمبنى يشغل محاكم عدة وهي: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بدرجتيها، ومحكمة عابدين الجزئية، ومحكمة عابدين وقصر النيل لشئون الأسرة، بالإضافة إلى نيابتي عابدين وقصر النيل الجزئيتين، كما يضم المبنى قاعتين للجنايات ومكتباً أمامياً للعمل الإداري المميكن.

يذكر أن وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، بدأت في تنفيذ خطة الوزارة المتكاملة لتطوير المحاكم والارتقاء بمقار ودور العدالة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وذلك على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه روعي خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذي يتميز به المجمع.