اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 12:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سيولة مرورية وارتفاع درجة الحرارة فى السويس.. فيديو وصور

الخميس، 16 يونيو 2022 11:22 ص
سيولة مرورية وارتفاع درجة الحرارة فى السويس.. فيديو وصور
السويس - قسم المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة السويس، صباح اليوم الخميس، سيولة فى الحركة المرورية فى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وقدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا رصد فيه الحركة المرورية، كذلك ارتفاع درجة الحرارة والتى سجلت 39 درجة مئوية.

كما رفع عمال جهاز التجميل والنظافة المخلفات من الحدائق والمتنزهات مع الساعات الأولى من الصباح، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين مساء أمس.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد وجه بصيانة جميع إشارات المرور فى وزارة المحافظة حفاظا على سلامة المواطنين ولتحقيق مزيد من السيولة المرورية فى الشوارع.

حدائق-السويس-(1)
حدائق-السويس-(1)

 

حدائق-السويس-(2)
حدائق-السويس-(2)

 

سيولة-مرورية-بالسويس-(1)
سيولة-مرورية-بالسويس-(1)

 

سيولة-مرورية-بالسويس-(2)
سيولة-مرورية-بالسويس-(2)

 


السويس

أخبار السويس

الحركة المروريه

أخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة