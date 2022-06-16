سيولة مرورية وارتفاع درجة الحرارة فى السويس.. فيديو وصور

السويس - قسم المحافظات

شهدت محافظة السويس، صباح اليوم الخميس، سيولة فى الحركة المرورية فى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وقدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا رصد فيه الحركة المرورية، كذلك ارتفاع درجة الحرارة والتى سجلت 39 درجة مئوية.

كما رفع عمال جهاز التجميل والنظافة المخلفات من الحدائق والمتنزهات مع الساعات الأولى من الصباح، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين مساء أمس.



وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد وجه بصيانة جميع إشارات المرور فى وزارة المحافظة حفاظا على سلامة المواطنين ولتحقيق مزيد من السيولة المرورية فى الشوارع.



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