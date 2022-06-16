ونقلت وكالة الأنباء السورية :سانا" عن مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة السورية الدكتورة رزان الطرابيشي ، أن الحملة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في كل المحافظات السورية عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز المعتمدة في المستشفيات والمراكز الصحية والفرق الجوالة .

ويشارك في الحملة وفق الدكتورة الطرابيشي نحو 7400 عامل صحي عبر 37 مستشفى و986 مركزاً صحياً و386 فريقاً جوالاً .. مبينة أن الوزارة أتمت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع المواطنين عبر تأمين مستلزماتها.

وأكدت الطرابيشي أن اللقاح هو الحل الوحيد للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والقضاء على الجائحة ..موضحة أنه آمن وفعال ومجاني .