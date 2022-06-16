سلوفينيا تعتزم إزالة سياج على حدودها مع كرواتيا بعد فشله فى ردع المهاجرين

أ.ش.أ

أعلنت سلوفينيا عزمها إزالة السياج الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر على حدودها مع كرواتيا، وذلك بعدما فشله في تحقيق هدفه المتمثل في ردع المهاجرين.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت جولوب، قوله "السياج لم يحقق هدفه المعلن، وهو ردع أولئك الذين يرغبون في عبور الحدود، حيث تم تسجيل زيادة في عدد الوافدين غير الشرعيين منذ بداية العام".

وكانت منظمات حقوق الإنسان قد حذرت من أن السياج - الذي تم إقامته خلال أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015 ويغطي حوالي ثلث الحدود بين البلدين - يدفع العديد من المهاجرين غير الشرعيين إلى سلك طرق أكثر خطورة لدخول سلوفينيا.