سقوط مستريح الملابس بعد الاستيلاء على 5 ملايين جنيه لتوظيفها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع، من ضبط صاحب سنتر ملابس شهير مقيم بدائرة مركز جهينة، وذلك لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين فى مجال تجارة الملابس من خلال سنتره الخاص مقابل أرباح شهرية لم يف بها ورفض، رد المبالغ.





ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالله مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا يفيد بتقدم بعض الأشخاص ببلاغات مفادها قيام صاحب سنتر للملابس الجاهزة، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة الملابس.



وأكدت التحريات التى قادها العميد حسن الإمام وكيل الفرع، صحة المعلومات، وأن المتهم استولى من المبلغين على مبلغ خمسة ملايين جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فى تجارة الملابس، مقابل أرباح شهرية، من رأس المال وصلت إلى 10% إلا أنه لم يف بدفع الأرباح، وعندما طالبوه برد المبالغ رفض ذلك.





عقب تقنين الإجراءات استئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.