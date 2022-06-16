اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال الفلبين

الخميس، 16 يونيو 2022 10:14 ص
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال الفلبين مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "إيلوكوس سور" بشمال الفلبين والمناطق المجاورة لها اليوم الخميس.

 

وأوضح المعهد حسبما ذكرت شبكة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 63 كيلومترا شمال غرب مدينة كاندون، وعلى عمق 14 كيلومترا .. فيما رجح المعهد عدم وقوع أضرار جراء الزلزال، لكنه نصح المواطنين بتوقع حدوث توابع زلزالية.


جدير بالذكر أن الفلبين تقع في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.

 


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المحيط الهادئ



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