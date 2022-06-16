روسيا: الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين فى دونباس

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن ممارسات الاتحاد الأوروبي وصلت إلى درجة أن الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين في دونباس شرقي أوكرانيا ، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن بروكسل، من خلال صندوق السلام الأوروبي، الأمر الذي يبدو في حد ذاته تجديفا، قد زودت بالفعل القوات المسلحة الأوكرانية والقوميين الأوكرانيين بأسلحة فتاكة بقيمة 2 مليار دولار، دون احتساب الإمدادات العسكرية الفردية من خلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "يواصل الاتحاد الأوروبي ضخ المنتجات العسكرية لأوكرانيا، متجاهلا جميع قواعده الخاصة بمراقبة الصادرات، الثابتة في الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تعريف القواعد المشتركة لمراقبة الصادرات من التقنيات والمعدات العسكرية"، موضحا أنه وصل الأمر إلى درجة أن الأسلحة الأوروبية تقتل اليوم المدنيين.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "خلال تفجير دونيتسك الأخير، الذي أودى بحياة ستة أشخاص بينهم طفل، تم استخدام ذخائر عنقودية تحمل علامات عدد من الدول الأوروبية، على الرغم من حقيقة أنها أعلنت في السابق تخلصها بالكامل من مثل هذه القذائف".