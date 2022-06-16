اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 10:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين فى دونباس

الخميس، 16 يونيو 2022 09:12 م
روسيا: الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين فى دونباس مندوب روسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن ممارسات الاتحاد الأوروبي وصلت إلى درجة أن الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين في دونباس شرقي أوكرانيا ، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن بروكسل، من خلال صندوق السلام الأوروبي، الأمر الذي يبدو في حد ذاته تجديفا، قد زودت بالفعل القوات المسلحة الأوكرانية والقوميين الأوكرانيين بأسلحة فتاكة بقيمة 2 مليار دولار، دون احتساب الإمدادات العسكرية الفردية من خلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "يواصل الاتحاد الأوروبي ضخ المنتجات العسكرية لأوكرانيا، متجاهلا جميع قواعده الخاصة بمراقبة الصادرات، الثابتة في الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تعريف القواعد المشتركة لمراقبة الصادرات من التقنيات والمعدات العسكرية"، موضحا أنه وصل الأمر إلى درجة أن الأسلحة الأوروبية تقتل اليوم المدنيين.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "خلال تفجير دونيتسك الأخير، الذي أودى بحياة ستة أشخاص بينهم طفل، تم استخدام ذخائر عنقودية تحمل علامات عدد من الدول الأوروبية، على الرغم من حقيقة أنها أعلنت في السابق تخلصها بالكامل من مثل هذه القذائف".


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة