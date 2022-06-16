رئيس مدينة المحلة: الانتهاء من 60٪ من الأعمال الانشائية بمحطة رفع ميت الليت

قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، إنه تم الانتهاء من 60 ٪ من الأعمال الانشائية بمحطة رفع ميت الليت المقامة على مساحة قيراط ونصف تقريباً وجاري تركيب الأعمال الميكانيكية التي تضم ثلاث ماكينات رفع وضغط.

وأضاف، أن أعمال الصرف الصحي تتم حاليا بطول 85 م بشارع الوحدة المحلية والرابط بين المحطة والخط الرئيسي للشبكة وتتم أعمال الدفع النفقي لهذا الشارع لمسافة 25 م والباقي أعمال حفر بالبريمة وذلك للربط بين غرف الانحدار من الشارع الرئيسي حتى المحطة.

وأكد خلال متابعته لمشروع الصرف الصحي لقرية ميت الليت و محطة الرفع على سرعة الانتهاء من الأعمال نظرا لأهمية مشروع الصرف الصحي لأهالي قرية ميت الليت.