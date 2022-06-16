اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 10:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد درويش لفوزه بجائزة عبد العزيز سعود البابطين

الخميس، 16 يونيو 2022 10:00 ص
رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد درويش لفوزه بجائزة عبد العزيز سعود البابطين الدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، لفوزه مناصفة في مجال نقد الشعر بجائزة "عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري" في دورتها الثامنة عشرة 2022.
 
وأشاد الدكتور محمد الخشت بإسهامات الدكتور أحمد دوريش النقدية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تكليلا للجهود الكبيرة لأحد أعلام وقامات جامعة القاهرة في مجال النقد الأدبي.
 
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المقارن بكلية دار العلوم، ناقد أدبى كبير، حصل على دكتوراة الآداب والعلوم الإنسانية تخصص نقد أدبى وأدب مقارن من جامعة السوربون بباريس عام 1982 وعمل أستاذا للبلاغة والنقد الأدبي المقارن بكلية دار العلوم عام 1993 وتولى عمادة كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس من عام 1996 إلى 1999 ومستشار رئاسة الجامعة ذاتها للشؤون الثقافية والإعلامية بدرجة عميد حتى عام 2001 وشغل منصب وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة 2004.
 
ونال الدكتور أحمد درويش العديد من التكريمات والجوائز أهمها: جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2008، ودرع جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1999، ودرع جامعة إشبيلية في أسبانيا، ودرع جامعة السلطان قابوس، ووسام مؤسسة البابطين الثقافية في الكويت عام 2001، وجائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عام 1964.
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

جامعة القاهرة

محمد الخشت

الأعلى للثقافة



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة يعلن نتائج مسابقة "شباب من أجل التنمية"

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:04 ص

القيادة التربوية أبرزها.. 3 دبلومات مهنية جديدة بجامعة القاهرة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:30 ص

تقدم الأعمال فى المجمع الطبى للأطفال بجامعة القاهرة الدولية.. صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:49 ص

جامعة القاهرة تستحدث أول ماجستير على مستوى الجامعات المصرية في الذكاء المعرفي

الأحد، 12 يونيو 2022 09:49 ص

فوز 3 فرق بحثية بجامعة القاهرة بالمراكز الأولى في مسابقة "شبابنا يدعم قرارنا"

السبت، 11 يونيو 2022 01:37 م

رئيس جامعة القاهرة يعلن فوز 30 طالبا فى مسابقة الموهبة والإبداع

السبت، 11 يونيو 2022 10:51 ص

ضياء رشوان يناقش أولويات الاقتصاد.. أستاذ بجامعة القاهرة: علينا تشجيع الصناعات الصغيرة

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:55 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة