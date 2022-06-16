اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية

الخميس، 16 يونيو 2022 09:53 ص
رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات لتحسين سير العمل بالمستشفيات الجامعية، حيث أصدر قرارًا بتكليف الدكتور موسى عبد الجواد وكيلا لكلية الطب للدراسات العليا، الدكتور أحمد محمد طلعت عبد العزيز أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب مديرًا لمستشفى المنيل الجامعى (بحري) بالإضافة إلى منصبه الحالى كنائب للمدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، كما تم تكليف الدكتور محمد عمرو جمال الدين غانم مدرس جراحة العظام بكلية الطب نائبًا لمدير مستشفى المنيل الجامعى بحرى.
 
وشملت القرارات تكليف كل من: الدكتور أحمد عبدالله سليمان الفقي أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب مديرا لمستشفى الطوارئ (185)، والدكتور محمود عبدالمنعم بيومى أستاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب مديرا لمستشفي الاستقبال والطوارئ الجديدة، والدكتور محمد أحمد عادل عبدالوهاب مدرس أمراض القلب بكلية الطب نائبا لمدير مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديدة.
 
كما كلف الدكتور محمد الخشت كلا من: الدكتور ياسر حسين كامل السيد أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بمنصب مدير العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصي، والدكتورة دينا حسام الدين حامد الخطيب أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية الطب نائبا لمدير العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي.
 
ووجه الدكتور الخشت القيادات الجديدة بالالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية بمختلف أنواعها مثل تقليل قوائم الانتظار وحياة كريمة و 100,مليون صحة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021- 2025 في قطاع المستشفيات للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة وترشيد الإنفاق، كما حدد مجموعة من المهام لكل منهم في طبيعة عملهم وأغراض وغايات الوظيفة التي تم تكليفهم بها.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

قصر العينى

المستشفيات الجامعية



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