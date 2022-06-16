رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضرورة دعم المسار الدستورى فى القاهرة

كتب: أحمد جمعة

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحى باشاغا، اليوم الخميس، ضرورة دعم المسار الدستوري الليبي الذى تعقد اجتماعاته فى القاهرة، متمنيا أن يتوج بتوافقات إيجابية.

والتقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ونائبه علي القطراني ووزير الخارجية حافظ قدور، بسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير، وذلك لمناقشة المستجدات السياسية.

وأكد باشاغا على أن الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، واعتمدت ميزانيتها من قبل مجلس النواب، وستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة. كما أن الحكومة سوف تتخذ كافة الخطوات لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق.

وثمن الوفد الحكومى الليبي دور مملكة بلجيكا في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، مبديًا تطلعه إلى التعاون المثمر والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

ومن جانبه أثنى السفير البلجيكي لدى ليبيا على تمسك الحكومة الليبية بالطرق السلمية لمباشرة مهامها ورفضها أي تصعيد عسكري يزعزع أمن العاصمة واستقرار ليبيا.