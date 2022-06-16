دعوات للكونجرس الأمريكى بعدم فرض ضرائب جديدة.. وخبراء: دعم أوكرانيا ساهم فى التضخم

كتبت: نهال أبو السعود

قال 59% من قادة المصنعين إن الضغوط التضخمية تجعل الركود أكثر احتمالا خلال العام المقبل ، وفقا لاستطلاع صدر عن الرابطة الوطنية للمصنعين نشرته شبكة سي ان ان الامريكية.

ويقول ثلاثة أرباع الشركات المصنعة، إن الضغوط التضخمية اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل ستة أشهر ، حيث قال 54% أيضًا أن الأسعار المرتفعة تزيد من صعوبة المنافسة.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 17 مايو إلى 31 مايو ، قبل صدور تقرير التضخم المثير للقلق في مايو والذي تسبب في حدوث اضطرابات شديدة في الأسواق المالية.

وقال جاي تيمونز ، الرئيس التنفيذي لمجموعة تجارة التصنيع ، في بيان: "خلال الأزمات المتعددة ، أثبت المصنعون مرونة ملحوظة ، لكن لا يوجد خطأ في وجود غيوم أكثر قتامة في الأفق".

كان التحدي الأكبر للأعمال الذي ذكره الرؤساء التنفيذيون للتصنيع في الاستطلاع هو زيادة تكاليف المواد الخام ، وفقًا لما ذكره 90% من المشاركين. تمثلت أهم مصادر التضخم في ارتفاع أسعار المواد الخام الذي وصل لـ 97% وتكاليف الشحن والنقل التي ارتفعت بمقدرار 80%، بالإضافة لتكاليف الطاقة ونقص العمال.

وقال تيمونز إن "الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى تفاقم ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء"، مضيفًا أن الإنفاق بالعجز من الحكومة الفيدرالية ساهم في ارتفاع التضخم.

ووفقا للتقرير، حثت حركة عدم الانحياز المشرعين على الامتناع عن فرض ضرائب جديدة والتركيز على تخفيف ضغوط العرض ، بما في ذلك تمرير قانون الابتكار بين الحزبين الذي أيده البيت الأبيض.

وتابع: "على الرغم من أن ذلك لن يحل كل مشكلة، إلا أنه سيوفر لنا العديد من الأدوات اللازمة لتكثيف التصنيع المحلي وتقوية سلاسل التوريد لدينا الكونجرس بحاجة إلى التحرك بسرعة لإيصالها إلى مكتب الرئيس بايدن."