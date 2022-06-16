اليوم السابع
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خلافات أسرية وراء خطف سيدة فى منطقة الطالبية بالجيزة

الخميس، 16 يونيو 2022 10:51 ص
خلافات أسرية وراء خطف سيدة فى منطقة الطالبية بالجيزة حجز - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بخطف شقيقة طليقة أحدهم، بسبب خلافات أسرية في الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة للخطف بأحد شوارع الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن 3 أشخاص اختطفوا سيدة داخل سيارة  وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم.
 
 
وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجني عليها هي شقيقة طليقة أحد المتهمين، وأن خلافات تجمعه مع طليقته دفعته لخطف شقيقتها.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

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الطالبية

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