خبير اقتصادى: التبادل التجارى بين الدول الأفريقية لا يتجاوز 15% من الناتج المحلى

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد الشافعي ، الخبير الاقتصادى، أن الدول الأفريقية لا يوجد بها تكامل صناعى أو تجارى، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة وقع عليها 54 دولة وتم اعتمادها من برلمانات تلك الدول وبالرغم من ذلك فلا يوجد تكامل تجارى أو صناعى بين الدول الأفريقية بعضها البعض.

وأضاف «الشافعى» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بعضها البعض لا يتجاوز الـ15% من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي والذي لا يتجاوز داخل القارة الأفريقية وهي أغني قارات العالم أجمع 3% من الناتج العالمي، «إفريقيا لديها 200 مليون فدان صالحة للزراعة».

وأوضح أنه يجب وضع رؤية وتمويلات لازمة من أجل إحداث التكامل والتشارك بين الدول، حيث ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره مؤتمر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي جرى عقده اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تحدث على هامش مشاركته في مؤتمر برلين منذ 5 سنوات بضرورة مد الدول الأفريقية بقروض بسعر مبسط لإحداث تنمية داخل الدول الأفريقية.

واستطرد: «نسعى لإحداث تنمية ملموسة وحقيقية داخل القارة الأفريقية، وشوفنا خطوات ملموسة وواضحة، وإفريقيا لها الوضعية الأفضل داخل كل مؤسسات التمويل الدولية، وبنشوف النهاردة الكل بيعمل على توجيه مزيدا من الاستثمارات داخل القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة».

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد هو بنك متخصص لكل عمليات التصدير والاستيراد داخل القارة الأفريقية ويشمل البنك كافة دول القارة، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي جرى عقده في العاصمة الإدارية اليوم، هو المؤتمر رقم 29 لهذا البنك، وتم عقد المؤتمر تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًأ أن «دول القارة الأفريقية تنظر لمصر كرمز وقوة».

وأضاف «الشافعي» أن المؤتمر قد شمل كل محافظي البنوك المركزية الخاصة بالقارة الأفريقية وكل البنوك العاملة في القارة الأفريقية، قائلا: «شوفنا جزء كبير منهم موجود في هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر من شأنه رسم السياسات واستعراض كل المشكلات الخاصة بالقارة الأفريقية».

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي على هامش حضوره للمؤتمر كانت كلمات مؤثرة عندما تحدث عن الأمن والاستقرار كونهما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق أي تغيير مناسب لدول القارة الأفريقية، قائلا: «بنشوف ده على أرض الواقع وبيترجم، وعندنا دولة زي أوكرانيا بتنتج أكثر من 60 مليون طن قمح».

واستطرد قائلا: «عندنا دولة في أفريقيا 200 مليون فدان صالحة للاستزراع في حين تعتمد الدول الأفريقية على أوكرانيا وروسيا في استيراد الحبوب، والمعادلة دي صعبة لأننا معندناش بنية أساسية موجودة داخل القارة الأفريقية».