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خارجية روسيا: على واشنطن الاتصال بنا لبحث أمر المرتزقة الأمريكيين الأسرى

الخميس، 16 يونيو 2022 07:55 م
خارجية روسيا: على واشنطن الاتصال بنا لبحث أمر المرتزقة الأمريكيين الأسرى زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بوسع الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الاتصال التقنى لإبلاغ موسكو عن المرتزقة الأمريكيين المفترض وقوعهم فى الأسر شرق أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن هناك اتصال تقني مع الأمريكيين، تحدثنا عن ذلك عبر سفارتنا فى الولايات المتحدة الأمريكية وسفارتهم في موسكو.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: إذا كانت هناك أى إشارات على أى قضايا، يرجى أن يرسلوا هذه الإشارات عبر سفارتنا لديهم أو سفارتهم في موسكو، فلماذا الحديث عما سيحدث وما لن يحدث؟ اسألوهم هذا السؤال مباشرة. هم ثرثارون.

 


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