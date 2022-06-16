حلقة نقاشية بمركز البحوث الاجتماعية حول التحديات القانونية فى عالم الميتافيرس

كتب: محمد الأحمدى

يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يوم 20 يونيو الجارى حلقة نقاشية حول "مواجهة التحديات القانونية فى عالم الميتافيرس" وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر المركز، تحت رعاية الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وبرئاسة الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز، وسيقوم بعرض الورقة الخلفية كل من المهندس محمد عزام عضو المجلس الأعلى للثقافة ود. هند نجيب مدرس القانون بالمركز، والتى ستركز على عدة محاور منها:

- ماهية الميتافيرس والواقع المعزز.

- التحديات النفسية والاجتماعية المتوقعة لتقنية الميتافيرس.

- وبوجه خاص تركز الحلقة النقاشية على أهم التحديات القانونية.

ويعقب الحلقة النقاشية نخبة متميزة من الخبراء الأكاديميين وصناع القرار والمهتمين بالقضية من مختلف المجالات وبخاصة الجانب التشريعى والقانونى، وتأتى هذه الحلقة لعرض نتائج جزء من مشروع قام بإعداده المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإشراف الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز وتمت مناقشته فى لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة.