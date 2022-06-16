حجز مسئول مخبز متهم بتجميع الدقيق المدعم لتهريبه للسوق السوداء بالمرج

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، حجز مسئول مخبز بلدى بالمرج لاتهامه بتجمیع كمیات من الدقیق البلدى المدعم لبیعھا بالسوق السوداء، 24 ساعة على ذمة التحريات.

وفى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما الجرائم التموینیة، فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبیع فى كمیة من الدقیق البلدى المدعم "استخراج %82 " بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على (600 كيلو جرام دقیق بلدى مدعم)، وبمواجھته اعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الإتجار بھا بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونیة وتم حبس المتهم.