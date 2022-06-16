حبس لص سرق صندوق تبرعات مسجد فى المحلة 4 أيام

وكانت أحد المساجد بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، شهدت قيام لص بسرقة صندوق تبرعات الفقراء داخل المسجد بعد كسره وسرقة بعض محتويات المسجد أثناء غلق المسجد بعد صلاة الفجر وفر هاربا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب رواد التواصل ، بعد ظهور شاب في مقطع فيديو أثناء قيامة بسرقة صندوق تبرعات بعد الصلاة من داخل أحد المساجد بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة.