اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة أم بتهمة ضرب طفلتها حتى الموت لـ16 أغسطس

الخميس، 16 يونيو 2022 01:34 م
جنايات القاهرة تؤجل محاكمة أم بتهمة ضرب طفلتها حتى الموت لـ16 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها عمدا مع سبق الإصرار، لجلسة 16 أغسطس المقبل.
 
 
صدر القرار المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.
 
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة بضرب المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلا، فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها، بأن اعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها ملتفتة عن صغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوي علي تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتي بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها، آملة ألا تنفر من سؤالها، ففاجئتها بتنصلها من الأمومة ضاربة أياها علي وجهها فاشتد بكائها فانهالت عليها صفعا حتي ارتطمت رأسها بالحائط، فأعشي عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتي خارت قواها ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

قتل

القتل العمد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة