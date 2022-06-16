جنايات الأقصر تحيل سيدة وعشيقها للمفتى لتخلصهما من زوجها

الأقصر - أحمد مرعى

قررت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الخميس، إحالة ربة منزل وعشيقها إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك لاشتراكهما فى التخلص من زوجها بعدما وعدته بالزواج بعد التخلص منه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الأقصر الدولى جثمان "م. ا. ه" فى الخمسينات من العمر، إثر تلقيه طعنة نافذة فى الصدر وجرح قطعى فى الرقبة، وبعمل التحريات والتحقيقات تبين أن المجنى عليه حارس حوش مواشى ومتزوج ولديه 3 أطفال.

وبسؤال أبناء المجنى عليه، قالت ابنته إنه خلال تواجد والدها فى الزراعات ولاحظت شخصا ملثما يركض من المنطقة، ووجدت والدها جثة هامدة وبه عدة إصابات، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 5953 لسنة 2020 إدارى قسم الأقصر.

وبتكثيف التحريات والتحقيقات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة القتيل "ف. ر. ع" 40 سنة، وعشيقها "م. ح. ا" 23 سنة، حيث كانت تجمعهما علاقة غير شرعية واتفقا على تقدم العشيق لخطبة ابنتها الكبرى ليساعدهما ذلك فى التخلص من الزوج لكى يتزوجا بعدها، وتم كشف الواقعة واعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة، وأمرت محكمة جنايات الأقصر بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي.