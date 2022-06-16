جاد محمد رئيسا للنقابة العامة للبريد بـ85 صوتا مقابل 51 لمنافسه

كتبت آية دعبس

فاز جاد محمد جاد برئاسة النقابة العامة للبريد، وذلك خلال العملية الانتخابية التي تشهدها بعض النقابات العمالية العامة اليوم الخميس، دورة 2022-2026، حيث يشغل جاد محمد موقع رئيس اللجنة النقابة ببورسعيد، وحصل خلال عملية الاقتراع اليوم على 85 صوتا مقابل 51 صوتا حصل عليها منافسه رئيس النقابة العامة الحالي مجدي حسانى.

وتشهد بعض النقابات العامة اليوم الخميس، عملية اقتراع سري لإجراء انتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المبانى الخاصة بها.

وتشمل النقابات التي تتم فيها العملية الانتخابية: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

من ناحية أخرى، كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.