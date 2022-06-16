توريد 97 ألفا و917 طن قمح حتى الآن فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الاجتماع الدورى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالى 2022م، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلى مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.



تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 97 ألفا و917 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتى تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، استمرار تقديم كل أوجه الدعم والتيسير للمزارعين وموردى الأقماح، وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماح، والتنسيق بين مديريات " الزراعة، والتموين، ومباحث التموين"؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط التوريد، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد، ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح، وتوريدها إلى شون وصوامع المحافظة.



المحافظ بإجتماع متابعة توريد القمح



جانب من اجتماع غفة العمليات



محافظ سوهاج بتابع اعمال توريد القمح من داخل غرفة العمليات



محافظ سوهاج يترأس اجتماع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة موقف توريد الأقماح











