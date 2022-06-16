تنفيذ 13 مشروعا خدميا بتكلفة مليار و231 مليون جنيه فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير فى التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ 266 مشروعا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليارا و700 مليون جنيه، منهم 13 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة أبو كبير بقطاعات ( مياه الشرب - الصرف الصحي – الصحة – الطرق - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة ) وبتكلفة مالية بلغت مليارا و231 مليونا و138 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 5 مشروعات بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة مالية بلغت مليارا و141 مليونا و290 ألف جنيه شملت تنفيذ الآتى:-

- الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه أبو كبير ( مرحلة أولى ) بطاقة تصميمية 34 / 68 م3 / اليوم وبتكلفة مالية 325 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجارى تنفيذ تجارب التشغيل.

- مشروع صرف صحى استهداف قرى أبو كبير الأكثر احتياجا ( منشأة رضوان – منشأة صدقي – الحمادين – نزلة خيال – المشاعلة – العزازية ) بإنشاء محطة معالجة و7 محطات رفع وكذلك إنشاء مشروع صرف صحي استهداف هربيط لخدمة قري ( كفر النصيري – الاحراز – أبو ياسين ) بتكلفة مالية للمشروعين بلغت 610 ملايين جنيه.

- مشروع صرف صحي القراموص والمانسترلي بإنشاء محطتي رفع بتكلفة مالية 134 مليون، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 74%.

- مشروع إنشاء محطة معالجة أبو كبير بطاقة تصميمية 10 آلاف م3 / اليوم لخدمة قرى ( منشأة المانسترلي – القراموص – كفر السواقي – الدهتمون – طوخ القراموص – كفر الاعصر – كفر الشوبكي – التل والمسلمية ) وبتكلفة 172 مليونا و290 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 100% وجارى إنهاء أعمال التسليم الابتدائى.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم جارى استكمال أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزى بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية.

ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مالية بلغت 57 مليونا و998 ألف جنيه شملت تنفيذ الآتى:

- مشروع ازدواج طريق أبو كبير / فاقوس بطول 8.6 كم وبتكلفة مالية بلغت 42 مليون و998 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 99 %.

- اعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد العزيز على بمدينة أبو كبير بطول 4 كم وبتكلفة 8 ملايين حيث بلغت نسبة التنفيذ 15 %.

- أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بمدينة أبو كبير بتكلفة 15 مليونا و780 ألف جنيه ليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 35 فصلا جديدا وبتكلفة مالية بلغت 13 مليونا و 570 ألف جنيه شملت الأتي

- إنشاء جديد لمدرسة عرب الأشكال الإبتدائية إضافة 11 فصل جديد بتكلفة 4 ملايين و960 ألف جنيه

- إحلال كلي لعدد 24 فصلا بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية بتكلفة مالية 8 ملايين و610 آلاف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير مركزي شباب (كفر الأعصر – كفر علي عبد النبي ) بتكلفة 2 مليون و 500 ألف جنيه , وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.