تموين الأقصر يضبط 1600 زجاجة عصير منتهية الصلاحية داخل مخزن.. صور

وفى هذا الصدد أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه قامت الرقابة التموينية بالمديرية بحملة شارك قادها وبعضوية المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، نجحت فى ضبط إجمالي عدد 1600 زجاجة عصير برتقال سعة العبوة نص لتر بإجمالي وزن 800 لتر عصير منتهي الصلاحية قبل بيعها بالأسواق، وذلك داخل أحد المخازن بناحية حى الفيروز بندر الأقصر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة، حيث تم تشكيل لجنة بقيادته، ووكيل المديرية ومدير عام التجارة ومدير الرقابة التموينية بالمديرية، ومفتشى الرقابة، بشأن ضرورة ضبط السلع المنتهية الصلاحية والعرض على النيابة الموقرة للإذن بإعدامها.

وفى نفس السياق نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فى ضبط أكثر من طن قمح محلى محظور الاتجار فيه لدى محلات أعلاف وعطارة غير مرخصة، حيث أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، استمرار ملاحقة المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الاتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى يوم واحد تم تسيير حملات صباحية ومسائية لملاحقة المتاجرين بالقمح، حيث تم ضبط 360 كيلو قمح لدى أحد محلات الأعلاف بناحية حاجر الضبعية، كما تم ضبط 590 كيلو قمح لدى محل أعلاف غير مرخص آخر بناحية أرمنت الحيط، وكذلك 120 كيلو لدى محل عطارة غير مرخص بناحية القرنة.