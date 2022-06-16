تفاصيل مصرع سائق بعد إصابته بصعق كهرباء فى الصف.. وقرار جديد من النيابة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بدفن جثة سائق لقى مصرعه بعد إصابته بصعق كهرباء بالصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع سائق نتيجة إصابته بصعق كهرباء في الصف بمحافظة الجيزة، حيث تبين أن الضحية خلال قيادته سيارته لامس سلك موصل بكهرباء السيارة مما أسفر عن مصرعه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أصيب بصعق كهرباء في منطقة الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان.

وتبين أن الضحية أثناء قيادته سيارته بأحد شوارع الصف، لامس سلك موصل بالكهرباء جسم السيارة، مما أدى إلى إصابته بصعق كهرباء ومصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.