تفاصيل إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية

وأعرب الدكتور خليفة محمد إبراهيم، فى بيان صحفى، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام قد بلغ 3102 طالبا وطالبة وبلغ عدد الطلاب البنين 1216 بجانب 2 كفيف، بينما بلغ عدد الفتيات 1586 طالبة، وبلغت نسبة النجاح الإجمالية للشهادة الإعدادية بالمنطقة هذا العام 56% للفتيات والبنين ، علما بأن نسبة النجاح للبنين 49.5% بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات 61.79%.

أما بالنسبة للشهادة الابتدائية فكان إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام قد بلغ 2225 تلميذا وتلميذة، وعدد التلاميذ الناجحين 1758 تلميذا وتلميذة، وذلك بنسبة نجاح إجمالية بلغت 79.73%، موضحاً أن النجاح والتفوق من أعظم الأهداف التي يضعها الإنسان نصب عينية، ويجتهد ويثابر لكي يحققها، وللنجاح والتفوق طعم ومذاق خاص ملئ الأمل والسعادة والفرحة.

كما تقدم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة الإمتحانات بقيادة محمد بكري مدير الإمتحانات، ومديرى المراحل التعليمية والسادة مديرى الإدارات التعليمية، والموجهين والمعلمين والمعلمات بالمعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، ورؤساء اللجان والأعضاء، وأعضاء الكنترولات بمراحل النقل والشهادات، ورؤساء مراكز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية وفريق العمل المساعد بقيادة فضيلة الشيخ محمود الطيب كرئيسا لمركز تصحيح الشهادة الإعدادية، والحاجة إيمان أحمد كمال كرئيسا لمركز تصحيح الشهادة الإبتدائية، وكذلك كنترول الشهادة الإعدادية وفريق العمل المساعد والأعضاء بقيادة عبد العزيز محمود أحمد، وكنترول الشهادة الابتدائية وفريق العمل والأعضاء بقيادة أبو الحجاج يوسف أحمد، على هذا المجهود الذي بذل طوال العام الدراسى وأعمال سير الإمتحانات حتى مرت بهدوء دون وجود ما يعكر الصفو، وأدائهم لأعمالهم على أكمل وجه، متمنيا داوم التفوق والنجاح والتميز لجميع الطلبة والطالبات.



أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة



الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية



قائمة أوائل الإبتدائية بالمعاهد الأزهرية المكفوفين



قائمة أوائل الإبتدائية بالمعاهد الأزهرية