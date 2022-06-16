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تعرف على مزايا محطة قطارات الصعيد بالجيزة.. إنفوجراف

الخميس، 16 يونيو 2022 01:33 م
تعرف على مزايا محطة قطارات الصعيد بالجيزة.. إنفوجراف محطة قطارات الصعيد بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل إنشاء محطة قطارات الصعيد في الجيزة، والتي تعمل على خدمة المواطنين في الصعيد، وفى النقاط التالية نستعرض اهم مواصفات المحطة الجديدة. 
 
- المحطة ستكون مكيفة الهواء في كافة طوابقها وبها خدمة واي فاي. 
- مكان المحطة هو التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر، ويكون منها السد العالي – الإسكندرية – إمبابة – المناشي- القباري.
- يوجد وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، فيما تعتمد على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها.
- موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة.
- المحطة ستكون ذكية تبادلية ذات طابع فرعوني.
- المحطة تضم العديد من الخدمات ويوجد بها شاشات إرشادية للراكب.
- يوجد بوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة.
- المحطة القطار تقع في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة
 
 
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محطة بشتيل

محطة قطارات الصعيد

السكة الحديد

اليوم السابع بلس



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