تعرف على مزايا محطة قطارات الصعيد بالجيزة.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل إنشاء محطة قطارات الصعيد في الجيزة، والتي تعمل على خدمة المواطنين في الصعيد، وفى النقاط التالية نستعرض اهم مواصفات المحطة الجديدة.

- المحطة ستكون مكيفة الهواء في كافة طوابقها وبها خدمة واي فاي.

- مكان المحطة هو التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر، ويكون منها السد العالي – الإسكندرية – إمبابة – المناشي- القباري.

- يوجد وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، فيما تعتمد على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها.

- موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة.

- المحطة ستكون ذكية تبادلية ذات طابع فرعوني.

- المحطة تضم العديد من الخدمات ويوجد بها شاشات إرشادية للراكب.

- يوجد بوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة.

- المحطة القطار تقع في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة