تعرف على حصاد مشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء فى المنوفية

فريق المحافظات

أعلن طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عن العديد من الإنجازات بمشروعات حياة كريمة المتواجدة بالمركز والتي تتم خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تضم مركزي الشهداء وأشمون بمحافظة المنوفية.



وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أكد أبو حطب، أنه تم تسليم 13 مركز شباب وملعبا للشباب والرياضة وإدخالها الخدمة ضمن مشروعات رفع الكفاءة لمشروعات حياة كريمة، في حين بلغت نسبة مراكز الشباب والملاعب الإنشاء الجديد %90 وعددها 8 مشروعات.



وأضاف أبو حطب، أنه في قطاع الصحة تم الانتهاء من 5 وحدات صحية جرى رفع كفاءتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغت نسبة الإنشاء الجديد للوحدات الصحية 70% وعددهم 12 وحدة صحية بقري مركز الشهداء، وفي قطاع التعليم تم الانتهاء من 7 مدارس إنشاء جديد وجاري الانتهاء من 4 مدارس أخرى، كما تم عمل صيانة ورفع كفاءة لـ27 مدرسة بنطاق قرى المركز، حيث تم الانتهاء من 11 مدرسة بنسبة 100%، وجارى استكمال أعمال رفع الكفاءة بباقي المدارس.



وتابع أبو حطب، أنه في قطاع مياه الشرب جرى الانتهاء بنسبة 100% من أعمال إحلال ومد خطوط مياه بجميع قري مركز الشهداء، كما تم الانتهاء كذلك من حفر 17 بئرا ارتوازيا بنسبة 100%، في حين أنه جاري الأعمال فى 6 وحدات إزالة حديد ومنجنيز بنسبة بلغت 30% تقريبا، وبخصوص قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء بنسبة تزيد عن 65% بين إنشاء محطات رفع وتنفيذ خطوط طرد وشبكات انحدار فى 8 قرى، كما تم الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات خدمات بنسبة 100% وكذلك 5 مجمعات زراعية.