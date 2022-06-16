تعرف على توزيع المركبات الحاصلة على تراخيص بنهاية 2021.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد المركبات الحاصلة على تراخيص بلغ 10.9 مليون بنهاية 2021، مقابل 10.8 مليون مركبة بنهاية 2020، بزيادة 1٪ على مستوى الجمهورية.

وتشير نشرة المركبات إلى أن توزيع عدد المركبات طبقا لنوع الترخيص على مستوى الجمهورية جاء وفقا لما يلي:

إجمالي عدد السيارات المرخصة بلغ 5 ملايين و383 ألف و886 سيارة

إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة بلغ 180 ألف أتوبيس

إجمالي عدد النقل والمقطورات المرخصة بلغ مليون و353 ألف و685 مقطورة

إجمالي عدد سيارات الخدمة العامة المرخصة بلغ 114 ألف 84 سيارة

إجمالي عدد المركبات الأخرى المرخصة بلغ 3 ملايين و877 ألف و793 مركبة



التوزيع النسبي لاجمالى عدد المركبات طبقا للنوع على مستوى الجمهورية

وتتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الحائزة على تراخيص مركبات بواقع 2.5 مليون مركبة، بنسبة 22.8٪، يليها محافظة الجيزة بـ1.3 مليون مركبة، وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة "الخاصة ـ الأجرة ـ الملحقة ـ المؤقت ـ الجمارك ـ الهيئة الدبلوماسية" 5.4 مليون سيارة بنسبة 49.4٪ من إجمالي المركبات.