تحرير 20 محضرا وإعدام 66 كجم أغذية منتهية الصلاحية بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذ جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان ، حملة مفاجئة ومكبرة، اليوم الخميس، على الأنشطة والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز.

وصرح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، بأن الحملة استهدفت متابعة انتظام عمل 25 منشأة صحية ومدى تقديمها للخدمات المختلفة بالجودة العالية المطلوبة، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 20 محضر أغذية، مع إعدام 66 كجم و35 لترا من الأغذية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب هذه المخالفات، وتسليم المحاضر للجهات المختصة.



وأضاف مدير عام الطب الوقائى بأسوان، فى بيان صحفى، أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 12 محضرا شهادات صحية، و8 محاضر للنظافة العامة، وسحب 7 عينات لتحليلها لبيان مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، مشددا على استمرار مواصلة مثل هذه الحملات المفاجئة حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة لتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.