تحديد مجموع وشروط القبول بمدارس تمريض شمال سيناء.. اعرف التفاصيل

وأن يكون المتقدم حاصلا على جميع الشهادات من شمال سيناء، ولا يقل السن فى أكتوبر المقبل عن 14 عاما و6 أشهر.

ومن المقرر أن يجتاز المتقدم اختبار إملاء لغة عربية ولغة إنجليزية وكشف هيئة، كما تقرر أن تستقبل كل مدرسة تمريض أوراق التقدم وإجراء الاختبارات، خلال الفترة من 18 حتى 23 من الشهر الجارى.

ومدارس التمريض المتاح الدراسة فيها بشمال سيناء هى مدرسة العريش ومدرسة بئر العبد، ومدرسة الشيخ زويد، ومدرسة نخل بوسط سيناء.

كما حددت مديرية صحة شمال سيناء الأوراق المطلوبة للتقدم وتشمل بيان نجاح بسنوات المرحلة الإعدادية وشهادة ميلاد حديثة و4 صور شخصية وصورة الرقم القومى لولى الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية وأصل شهادة المرحلة الإعدادية.