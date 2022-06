تحدث مرة كل ألف عام.. فيضانات تضرب أقدم منتزه فى غرب أمريكا (فيديو)

يواجه واحد من أقدم منتزهات العالم احتمال الإغلاق لفترة غير محدودة، بفعل فيضانات مدمرة للغابات وصفت بأنها "واحدة في كل ألف عام"، اجتاحت منطقته التي تقع بين ثلاث ولايات في الغرب الأمريكي.

وحسب موقع سكاى نيوز، يتعزز هذا الاحتمال مع استمرار الفيضانات في تدمير كل ما يعترض طريقها من بلدات وطرق وجسور على ضفاف نهر "يلوستون".

Flooding caused by record rainfall washed away roads and destroyed houses in Yellowstone National Park. Visitors were evacuated and entrances were closed. It was unclear when the park would reopen. https://t.co/PVuIE94TuZ pic.twitter.com/H0YggLQm2C