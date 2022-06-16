تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 150 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 150 طربة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، بمزاولة نشاطهما الإجرامى فى ترويج مخدر الحشيش، متخذان دائرة قسم شرطة العطارين مسرحا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، حال تواجده بدائرة القسم أثناء استقلالهما سيارة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.