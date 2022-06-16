"بيطرى الأقصر" تضبط 70 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملات تفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.



وجرى تنظيم حملة تفتيشية موسعة بمعرفة كل من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وذلك بالاشتراك مع النقيب ناجي على شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.



وأوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن اللجنة تمكنت من ضبط 70 كيلو جراما مضبوطات، تضمنت 34 كيلو جراما لحوم ذبح خارج المجزر ولا توجد عليها أي أختام، و36 كيلو جراما عبارة عن 24 كيس كبد وقوانص وزن واحد كيلو جرام، وعدد 12 كيس دواجن فرخة مجمدة وزن كيلو جرام غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأكد مدير عام الطب البيطري، فى بيان صحفى، استمرار أعمال الحملات التفتيشية، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وجودة المواد الغذائية المقدمة لهم، حيث جرى تحرير 7 محاضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.



وفى السياق نفسه، واصل رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات تفتيش مكثفة على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مما أسفر عن ضبط 142 كيلو لحوم ومصنعات ومواد غذائية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، وذلك فى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا للقرار رقم 475 لسنة 2021 والقرار رقم 477 لسنة 2021، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.