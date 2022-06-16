بولندا تستقبل 4 ملايين و90 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

وأورد راديو "بولندا" في نشرته الإنجليزية اليوم الخميس، أن 24 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس، مقابل 24 ألف لاجئ دخلوا البلاد يوم الثلاثاء الماضي.



يذكر أن بولندا مررت - في مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.