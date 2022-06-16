اليوم السابع
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بولندا تستقبل 4 ملايين و90 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الخميس، 16 يونيو 2022 12:09 م
بولندا تستقبل 4 ملايين و90 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت وكالة حرس الحدود البولندية، بارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و90 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

 

وأورد راديو "بولندا" في نشرته الإنجليزية اليوم الخميس، أن 24 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس، مقابل 24 ألف لاجئ دخلوا البلاد يوم الثلاثاء الماضي. 


يذكر أن بولندا مررت - في مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

 


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