بنك ناصر يعلن رفع الحد الأقصى لتمويل مشروع مستورة لـ 50 ألف جنيه

كتب مدحت وهية

اعلن بنك ناصر الاجتماعىُ رفع الحد الأقصي لتمويل مشروع مستورة إلى 50 ألف جنيه ومد فترة السداد إلى 3 سنوات ويتم منح التمويل في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 و60 عاما ويتم منح التمويل باقل عائد مميز لتشجيع السيدات على بدء مشروعات خاصه بهم.

وقال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إن تمويل مستورة يعد من أنجح المبادرات المصرية، لاستهداف المرأة المصرية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي حيث يعمل البنك على تمويل القادرات على العمل موضحا أن المبادرة تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للمبادرة حيث نجح البنك في تمويل أكثر من 21 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 366 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط.

وأضاف عشماوي أن تمويل مستورة نجح في تغطية كافة مشروعات التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني و المشروعات المنزلية و المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية موضحا أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات والإجراءات التى من شأنها إتاحة نماذج تنموية شاملة للمستفيدات من التمويل حيث يتم تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتأمين والتسويق و التوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة هذا بالإضافة إلى توفير حسابات إدخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة كما يوفر البنك خدمة الاشتراك في معارض ديارنا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان التسويق الفعال للعميلات.