بعد قتل والدته.. سلطات كندا تكشف خطة الممثل رايان جرانثام لاغتيال رئيس الوزراء

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة سي بي سي الكندية ان الممثل رايان جرانثام الكندي الذي قتل والدته مارس 2020 واقر بالذنب في الجريمة امام القضاء كشف انه خطط لاغتيال رئيس وزراء بلاده جاستن ترودو.

اتهم الممثل البالغ من العمر 24 عامًا في البداية بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى لإطلاق النار على والدته باربرا وايتي في مارس من عام 2020 ، وتم إدانته بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في مارس من عام 2022.

في جلسة النطق بالحكم، قال المدعون أن جرانثام خطط في اليوم التالي لقتل والدته لقتل ترودو، وأحضر معه ثلاث بنادق ، وذخيرة ، و 12 زجاجة مولوتوف، ولوازم تخييم ، وخريطة بها الاتجاهات إلى مقر إقامة رئيس وزراء كندا.

وقالت الشبكة الكندية ان الممثل الشاب البالغ من العمر 24 عاما ربما يكون قد قتل والدته لتجنيبها رؤيته يقتل رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ووفقا للتقرير سلم جرانثام نفسه في النهاية إلى شرطة فانكوفر قبل ارتكاب أي عنف تجاه رئيس الوزراء.

أدخلت حكومة ترودو مؤخرًا تدابير صارمة لمراقبة الأسلحة، بما في ذلك إنشاء قانون جديد والذي من شأنه أن يمنع أولئك الذين يعتبرون تهديدًا من شراء الأسلحة النارية، وقال ترودو في بيان الشهر الماضي: "قتل كندي واحد في أعمال عنف مسلح هو عدد كبير للغاية"، لا يتضمن القانون الكندي الحماية الدستورية لملكية الأسلحة النارية.