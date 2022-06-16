بطاطس الكوكايين.. كولومبيا تحبط تهريب 1.3 طن مخدرات إلى أوروبا.. فيديو

فاطمة شوقى

عثرت السلطات فى كولومبيا على حوالى 1.3 طن من الكوكايين المجمد على هيئة بطاطس، وكانت متوجهة إلى أوروبا، وخاصة إسبانيا، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.



تهريب الكوكايين على هيئة بطاطس

وقالت الصحيفة إلى أن شرطة مكافحة المخدرات في قرطاجنة عثرت على طريقة جديدة لتهريب المخدرات، بعد أن تلقت تحذيرات من حمولة مشبوهة على هيئة بطاطس ، وقررت السلطات مراجعة العبوات واكتشفت أن الشحنة لا تتوافق مع الأطعمة الشائعة.

في شكل بطاطس اليوكا والكريول، كان المجرمون يعتزمون نقل 1.3 طن من الكوكايين المجمد إلى إسبانيا.

وقال اللواء ريكاردو أوجوستو ألاركون كامبوس، مدير مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية "كان تجار المخدرات يعتزمون إرسال هيدروكلوريد الكوكايين على هيئة بطاطس، مضيفا: "لقد تمكن مهربو المخدرات من إيجاد طريقة باستخدام مكابس هيدروليكية لتشكيل المخدرات".



بطاطس الكوكايين

وأوضح المسئول أن الأكياس المجمدة لبطاطس الكوكايين توجد فى صناديق داخل حاويات، وهو ما يجعل مراجعتها مكلفة، وكان لابد من الكشف عن كل كيس وكشف كل البطاطس المجمدة، والأشكال غير المنتظمة التى أثارت الشكوك أيضا لدى رجال مكافحة المخدرات.

وبحسب المعلومات الواردة من الشرطة، فإن العقار كان ينوى توزيعه فى فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت السلطات أنها ستواصل إجراء التحقيقات لتحديد المسؤولين عن الشحنة.