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بريطانيا: روسيا تتفوق على أوكرانيا فى المدفعية بواقع 20 ضعفا

الخميس، 16 يونيو 2022 09:35 م
بريطانيا: روسيا تتفوق على أوكرانيا فى المدفعية بواقع 20 ضعفا بن والاس
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في المدفعية بواقع 20 ضعفا في بعض المناطق، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الدفاع البريطاني، إن الدول الغربية ستبدأ بتزويد أوكرانيا بأسلحة المدفعية البعيدة المدى وأنظمة الصواريخ التي ستسمح لكييف "بتحقيق التقدم، متابعا: أعتقد أن لدى أوكرانيا توجد وستكون خلال الأسابيع القادمة الإمكانيات لتحقيق تقدم ملموس في شرق البلاد أو حماية الأماكن مثل أوديسا.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أن بريطانيا اشترت من شركة بلجيكية 20 مدفعا آليا من نوع "إم 109" من عيار 155 ملم لتوريدها إلى أوكرانيا، لافتا إلى أوكرانيا تحصل على "العشرات إم لم تكن المئات" من الصواريخ المضادة للسفن.

 


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